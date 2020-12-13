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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фристайл. Белорусы выиграли три медали этапов Кубка Европы Белорусы выиграли три медали на стартовых этапах Кубка Европы по фристайлу. Состязания прошли в финской Руке. Серебро досталось Дмитрию Мазуркевичу. Анна Гуськова...

Белорусы выиграли три медали на стартовых этапах Кубка Европы по фристайлу. Состязания прошли в финской Руке. Серебро досталось Дмитрию Мазуркевичу. Анна Гуськова дважды стала бронзовым призером. В этом году, к слову, конкуренция на европейских этапах была высокой. На них заявились в том числе и мировые лидеры: сборные Швейцарии, Канады, Австралии и Украины. Следующим стартом для фристайлистов станет второй этап Кубка мира. Его в середине января примет Ярославль.