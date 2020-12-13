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Фристайл. Белорусы выиграли три медали этапов Кубка Европы

13.12.2020 20:05 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Белорусы выиграли три медали на стартовых этапах Кубка Европы по фристайлу. Состязания прошли в финской Руке. Серебро досталось Дмитрию Мазуркевичу. Анна Гуськова дважды стала бронзовым призером. В этом году, к слову, конкуренция на европейских этапах была высокой. На них заявились в том числе и мировые лидеры: сборные Швейцарии, Канады, Австралии и Украины. Следующим стартом для фристайлистов станет второй этап Кубка мира. Его в середине января примет Ярославль.
 
 
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Белорусы выиграли три медали на стартовых этапах Кубка Европы по фристайлу. Состязания прошли в финской Руке. Серебро досталось Дмитрию Мазуркевичу. Анна Гуськова...
 
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