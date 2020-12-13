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Довгаленок рассказал, затронут ли санкции МОК белорусских спортсменов
14.12.2020 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек – Sputnik. Санкции международного олимпийского комитета (МОК) не затронут белорусских спортсменов, заявил вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Дмитрий Довгаленок.
В понедельник, 7 декабря, было объявлено, что МОК
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"То решение, которое было принято Международным олимпийским комитетом, абсолютно не касается спортсменов, они (в МОК - Sputnik) решили, что руководство Национального олимпийского комитета, в том числе исполком, вот эти люди должны понести какое-то определенное наказание", - сказал Довгаленок в эфире телеканала СТВ.
Сколько денег выделяют спортсменам?
Говоря о финансовой поддержке МОК при подготовке белорусских атлетов, он заметил, что по текущему году обойдется без потерь, так как сметы уже все закрыты. Довгаленок уточнил, что по линии европейской солидарности выделяется около 70 тысяч в год, эта сумма уходит на 12 перспективных спортсменов.
"Если разделить на месяцы, то в среднем у них получается около 800-1000 евро на подготовку. Это деньги непосредственно на подготовку. Он (спортсмен - Sputnik) имеет право воспользоваться либо какими-то дополнительными услугами, либо купить спортивное оборудование для себя, либо уехать на какие-то дополнительные соревнования, учебно-тренировочные сборы. И обязательно отчитаться за эту сумму", - уточнил вице-президент НОК.
Он добавил, что в НОК болезненно восприняли решение о санкциях, подчеркнув, что здесь, конечно, прослеживается политический контекст.
"Мы этого не ожидали, потому что в соответствии с уставом Международного олимпийского комитета можно было отделаться каким-либо замечанием либо предупреждением, либо каким-то диалогом. Потому что так получилось, что диалог состоялся с одной стороны", - сказал Довгаленок.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что
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