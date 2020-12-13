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Минское "Динамо" обыграло китайский "Куньлунь" в матче КХЛ
14.12.2020 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек – Sputnik. Хоккеисты клуба "Динамо-Минск" обыграло в гостях китайский "Куньлунь", встреча прошла в рамках регулярного чемпионата КХЛ, передает Sputnik.
Матч проходил в подмосковных Мытищах на местной арене, где в сезоне 2020/21 играют китайцы, и завершился победой "зубров" в серии буллитов – 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0).
В составе гостей шайбы забросил Райан Спунер (43-я минута) и Артем Демков (59). У хозяев отличились Вячеслав Лещенко (36) и Хантер Шинкарук (52). В серии буллитов победный бросок по воротам соперника нанес игрок минчан Александр Когалев.
Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут в Уфе – против "Салавата Юлаева", это будет 22 декабря, китайцы же тремя днями ранее сыграют против "Ак Барса" из Казахстана.
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Столичные хоккеисты решающий бросок сделали в серии буллитов, следующая встреча предстоит подопечным Вудкрофта против "Салавата Юлаева".
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