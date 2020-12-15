ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ПСЖ начал подготовку к переходу Месси

15.12.2020 16:57 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) начал подготовку к переходу аргентинского форвард Лионеля Месси из каталонской "Барселоны", сообщает журналист Football Transfers Робин Бейрнер.

© REUTERS / ODD ANDERSEN
Погба выдвинул условие своему агенту

По информации источника, маркетинговый отдел парижан уже предупредил персонал фирменных магазинов клуба во французской столице о готовящемся трансфере. Однако не уточняется, под каким номером аргентинец будет играть в ПСЖ. 10-й, под которым Месси сейчас выступает за "Барсу", занят бразильцем Неймаром. 

В начале декабря стало известно о планах ПСЖ подписать 33-летнего нападающего. СМИ писали, что аргентинец должен присоединиться к команде в 2021 году.

3 декабря Неймар заявил о необходимости воссоединения с Месси, с которым он выступал в составе "Барселоны". Бразилец не уточнил, в каком клубе это должно произойти.

Кроме ПСЖ, на Месси претендует также английский "Манчестер Сити", который планирует сделать предложение игроку зимой. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Париже фирменные магазины клуба уже ждут, когда сделка состоится - СМИ предполагают, что Месси переберется в столицу Франции зимой.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Итоги футбольного года. Часть 1. Аутсайдеры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика