ПСЖ начал подготовку к переходу Месси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) начал подготовку к переходу аргентинского форвард Лионеля Месси из каталонской "Барселоны", сообщает журналист Football Transfers Робин Бейрнер.

По информации источника, маркетинговый отдел парижан уже предупредил персонал фирменных магазинов клуба во французской столице о готовящемся трансфере. Однако не уточняется, под каким номером аргентинец будет играть в ПСЖ. 10-й, под которым Месси сейчас выступает за "Барсу", занят бразильцем Неймаром.

В начале декабря стало известно о планах ПСЖ подписать 33-летнего нападающего. СМИ писали, что аргентинец должен присоединиться к команде в 2021 году.

3 декабря Неймар заявил о необходимости воссоединения с Месси, с которым он выступал в составе "Барселоны". Бразилец не уточнил, в каком клубе это должно произойти.

Кроме ПСЖ, на Месси претендует также английский "Манчестер Сити", который планирует сделать предложение игроку зимой.