Цилинская: решение CAS по российским спортсменам вызывает сожаление

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек – Sputnik. Лишение российских спортсменов возможности выступать под родным флагом вызывает сожаление, сказала Sputnik председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская.

"Когда стоишь на пьедестале почета и в честь этого поднимается флаг твоей страны – это всегда особо волнительные минуты. Это – особый трепет, радость, гордость – все сразу. Уверена, такие чувства испытывает любой спортсмен абсолютно любой страны мира. А если флаг нейтральный – это совсем другая история: грустная",- отметила руководитель федерации.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о том, что российские спортсмены до 16 идекабря 2022 года не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Речь идет также об Олимпийских и Паралимпийских играх.

CAS рассмотрел спор между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным андидопинговым агентством (WADA). В решении говорится, что "чистые" российские спортсмены смогут выступать в статусе нейтральных, как это практиковалось на зимней Олимпиаде в Корее. Правда, на спортивной форме теперь может быть слово "Россия", но обязательно таким же размером шрифта должно быть написано по-английски "нейтральный спортсмен".