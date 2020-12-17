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Цилинская: решение CAS по российским спортсменам вызывает сожаление

17.12.2020 19:09 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 дек – Sputnik. Лишение российских спортсменов возможности выступать под родным флагом вызывает сожаление, сказала Sputnik председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская.

© AFP 2020 / FABRICE COFFRINI
Несправедливое и политическое: в России отреагировали на решение CAS

"Когда стоишь на пьедестале почета и в честь этого поднимается флаг твоей страны – это всегда особо волнительные минуты. Это – особый трепет, радость, гордость – все сразу. Уверена, такие чувства испытывает любой спортсмен абсолютно любой страны мира. А если флаг нейтральный – это совсем другая история: грустная",- отметила руководитель федерации.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о том,  что российские спортсмены до 16 идекабря 2022 года не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Речь идет также об Олимпийских и Паралимпийских играх.

CAS рассмотрел спор между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным андидопинговым агентством (WADA). В решении говорится, что "чистые" российские спортсмены смогут выступать в статусе нейтральных, как это практиковалось на зимней Олимпиаде в Корее. Правда, на спортивной форме теперь может быть слово "Россия", но обязательно таким же размером шрифта должно быть написано по-английски "нейтральный спортсмен".

 
Теги: Минск
 
 
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Российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года.
 
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Российским спортсменам запрещено выступать под своим флагом до декабря 2022-го
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