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Перес не уходит – мексиканец сменит Элбона в Red Bull Racing
18.12.2020 17:57 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек – Sputnik. Мексиканский гонщик Серхио Перес подписал контракт с командой "Формулы-1" Red Bull Racing и будет выступать за нее в следующем сезоне, сообщила в пятницу пресс-служба "конюшни".
Перес станет напарником Макса Ферстаппена в следующем сезоне. Александер Элбон же останется в команде, но в должности резервного гонщика.
© Sputnik / Владимир Астапкович
"Мы решили, что Серхио подходит для того, чтобы стать напарником Макса в 2021 году", - так прокомментировал перестановки руководитель RBR Кристиан Хорнер.
Серхио Перес остался без места на следующий год после того, как команда Racing Point
Мексиканец же в предпоследней гонке сезона одержал свою первую в карьере победу, и болельщики, зная, что "быки" ведут переговоры с несколькими пилотами, чтобы заменить Элбона, не устраивавшего своими результатами, создали целую петицию с просьбой подписать контракт с Пересом.
Перес выступает в "Формуле-1" с 2011 года, с 2014-го - за Force India, которая потом называлась Racing Point. Именно с Пересом связывают спасение команды с индийской лицензией в период финансовых проблем - при его участии было введено внешнее управление, после чего "конюшню" выкупил консорциум инвесторов во главе с канадцем Лоуренсом Строллом.
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Болельщики мексиканца после его первой победы в предпоследней гонке составили даже петицию "энергетикам" с просьбой взять его в команду.
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