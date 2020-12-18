Норвежки забрали все медали спринта в Хохфильцене, Кручинкина - 7-я

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф заняла первое место в спринтерской гонке на 4-м этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает Sputnik.

В пятницу, 18 декабря, в Хохфильцене прошла женская спринтерская гонка (7,5 км) в рамках 4-го этапа КМ. Победу в гонке праздновала представительница Норвегии Тириль Экхофф с результатом 19 минут 38 секунд (1 промах). Второй стала ее соотечественница Ингрид Ландмарк Тандреволд (+7,6 секунды; 0 промахов). Еще одна норвежка Марте Рёйселанд стала третьей (+24,6 секунды; 1 промах).

Интересно, что накануне весь пьедестал в спринте заняли норвежцы .

Результаты белорусок

В гонке за Беларусь бежали четыре биатлонистки: Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Анна Сола и Елена Кручинкина.

Лучший результат показала Кручинкина – 7-е место (+39,8 секунды; 0 промахов). К слову, для Елены это лучший результат в карьере. Сола пришла к финишу 19-й (+1 минута 7,9 секунды; 2 промаха). Алимбекова в итоговом протоколе расположилась на 31-й позиции (+1 минута 31,2 секунды; 3 промаха), Кривко – 47-й (+1 минута 47,8 секунды; 1 промах).

В субботу, 19 декабря, мужчины и женщины проведут гонки преследования.