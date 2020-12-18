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ПСЖ и "Ливерпуль" поборются за полузащитника "Реала"

19.12.2020 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Испанский полузащитник "Реала" Марко Асенсио может продолжить карьеру в английском "Ливерпуле" или французском ПСЖ, пишет Todofichajes.

© REUTERS / ERIC GAILLARD
Мбаппе готов уйти из ПСЖ, если парижане вылетят из Лиги чемпионов

24-летний хавбек, по информации источника, уже в летнее трансферное окно может перебраться из Мадрида в АПЛ или Лигу 1. Боссы "Реала" готовы отпустить Асенсио в конце сезона за 40 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей и не отметился результативными действиями.

Асенсио выступает за "Реал" с 2015 года, его контракт с клубом рассчитан до 2023-го.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководство "сливочных" готово расстаться с Марко Асенсио, так как тот не может набрать форму после травмы.
 
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