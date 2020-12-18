Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Испанский полузащитник "Реала" Марко Асенсио может продолжить карьеру в английском "Ливерпуле" или французском ПСЖ, пишет Todofichajes .

24-летний хавбек, по информации источника, уже в летнее трансферное окно может перебраться из Мадрида в АПЛ или Лигу 1. Боссы "Реала" готовы отпустить Асенсио в конце сезона за 40 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей и не отметился результативными действиями.

Асенсио выступает за "Реал" с 2015 года, его контракт с клубом рассчитан до 2023-го.