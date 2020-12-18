ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Британские химики покупают долю в команде "Формулы-1" Mercedes

19.12.2020 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Британская химическая корпорация INEOS покупает треть доли в команде "Формулы-1" Mercedes, это в пятницу подтвердила пресс-служба "конюшни" из Брэкли.

Химики являются спонсорами "серебристых" и решили вывести свой бизнес на новый уровень путем покупки 30% акций "формульной" команды.

© Sputnik / Владимир Астапкович
Календарь "Формулы-1" на следующий сезон утвержден без трех гонок

Сумма сделки не разглашается, известно, что немецкий автоконцерн Daimler снизит свою долю с нынешних 60%, треть полного пакета перейдет к INEOS, а аще 30% будет у нынешнего руководителя команды Тото Вольффа. "Конюшня" также развеяла слухи о том, что Вольфф вскоре уйдет из "серебристых".

"У него (Вольффа - Sputnik) будет возможность в будущем взять на себя новую исполнительную функцию в организации, когда он решит, что для этого настало подходящее время", - говорится в сообщении команды.

Mercedes на протяжении уже семи лет является бессменным лидером "Формулы-1", завоевывая Кубки конструкторов с 2014 года. Пилоты команды на протяжении этих лет становятся чемпионами, шесть из них завоевал Льюис Хэмилтон, один – Нико Росберг.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь у команды будут три владельца – собственно Dailmler, руководитель "серебристых" Тото Вольфф и новый собственник.
 
Новости дня
Новости спорта
 
"Ювентус" предлагает за Погба нападающего и полузащитника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика