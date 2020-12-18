Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Британская химическая корпорация INEOS покупает треть доли в команде "Формулы-1" Mercedes, это в пятницу подтвердила пресс-служба "конюшни" из Брэкли.

Химики являются спонсорами "серебристых" и решили вывести свой бизнес на новый уровень путем покупки 30% акций "формульной" команды.

Сумма сделки не разглашается, известно, что немецкий автоконцерн Daimler снизит свою долю с нынешних 60%, треть полного пакета перейдет к INEOS, а аще 30% будет у нынешнего руководителя команды Тото Вольффа. "Конюшня" также развеяла слухи о том, что Вольфф вскоре уйдет из "серебристых".

"У него (Вольффа - Sputnik) будет возможность в будущем взять на себя новую исполнительную функцию в организации, когда он решит, что для этого настало подходящее время", - говорится в сообщении команды.

Mercedes на протяжении уже семи лет является бессменным лидером "Формулы-1", завоевывая Кубки конструкторов с 2014 года. Пилоты команды на протяжении этих лет становятся чемпионами, шесть из них завоевал Льюис Хэмилтон, один – Нико Росберг.

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