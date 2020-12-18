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"Ювентус" предлагает за Погба нападающего и полузащитника
19.12.2020 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек – Sputnik. Туринский "Ювентус" может предложить нападающего Пауло Дибалу и полузащитника Федерико Бернардески за хавбека Поля Погба, пишет
© REUTERS / JAVIER BARBANCHO
В Турине понимают, что в условиях кризиса, вызванного пандемией, им будет сложно удовлетворить финансовые запросы "Манчестер Юнайтед", где сейчас играет Погба. Чтобы снизить цену, боссы "Юве" готовы включить в сделку двух своих игроков – Дибалу и Бернардерски.
СМИ ранее писали, что Погба решил покинуть "МЮ" и вернуться в Турин. Француз сообщил о своих планах руководству "красных дьяволов" и главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру.
Агент полузащитника Мино Райола в декабре заявил, что между его футболистом и клубом "все кончено". Но позже пояснил, что переход может состояться летом. Сам
В текущем сезоне Погба провел 16 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.
Его контракт с "МЮ" истекает в июне 2022 года.
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Трансферная стоимость игрока оценивается в 65 миллионов евро – эта сумма довольно крупная для "старой синьоры".
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