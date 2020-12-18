"Ювентус" предлагает за Погба нападающего и полузащитника

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Туринский "Ювентус" может предложить нападающего Пауло Дибалу и полузащитника Федерико Бернардески за хавбека Поля Погба, пишет ESPN .

В Турине понимают, что в условиях кризиса, вызванного пандемией, им будет сложно удовлетворить финансовые запросы "Манчестер Юнайтед", где сейчас играет Погба. Чтобы снизить цену, боссы "Юве" готовы включить в сделку двух своих игроков – Дибалу и Бернардерски.

СМИ ранее писали, что Погба решил покинуть "МЮ" и вернуться в Турин. Француз сообщил о своих планах руководству "красных дьяволов" и главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру.

Агент полузащитника Мино Райола в декабре заявил, что между его футболистом и клубом "все кончено". Но позже пояснил, что переход может состояться летом. Сам Погба выдвинул условие агенту : он готов уволить Райолу, если тот не найдет ему новый клуб.

В текущем сезоне Погба провел 16 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Его контракт с "МЮ" истекает в июне 2022 года.