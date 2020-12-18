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Минспорта Беларуси высказалось о решении CAS по российским спортсменам

19.12.2020 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Министерство спорта и туризма Беларуси выразило надежду, что в скором времени санкции с российских атлетов будут сняты, сообщает Sputnik.

© Sputnik / Григорий Сысоев
В Кремле увидели важный момент в решении CAS

В четверг, 17 декабря, CAS утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону WADA в его споре с РУСАДА. Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на крупных международных соревнованиях, включая на Олимпийских играх и чемпионатах мира, будут выступать под нейтральным статусом. 

"Надеемся, что ситуация в перспективе улучшится, ограничения с российских атлетов будут сняты и  с течением времени только его Величество Спорт станет  главным действующим игроком на международной арене", - говорится в заявлении Минспорта, опубликованном на сайте ведомства в пятницу. 

Там же отмечается, что Беларусь выступает за честный и чистый спорт, но "решения международных структур, к сожалению, ограничивают права честных и чистых спортсменов, которые должны выступать и прославлять свою страну". 

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь, подчеркнули в министерстве, выступает за честный и чистый спорт и надеется, что в "ситуация в перспективе улучшится".
 
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