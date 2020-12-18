|
Минспорта Беларуси высказалось о решении CAS по российским спортсменам
19.12.2020 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек – Sputnik. Министерство спорта и туризма Беларуси выразило надежду, что в скором времени санкции с российских атлетов будут сняты, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Григорий Сысоев
В четверг, 17 декабря,
"Надеемся, что ситуация в перспективе улучшится, ограничения с российских атлетов будут сняты и с течением времени только его Величество Спорт станет главным действующим игроком на международной арене", - говорится в заявлении Минспорта, опубликованном на
Там же отмечается, что Беларусь выступает за честный и чистый спорт, но "решения международных структур, к сожалению, ограничивают права честных и чистых спортсменов, которые должны выступать и прославлять свою страну".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь, подчеркнули в министерстве, выступает за честный и чистый спорт и надеется, что в "ситуация в перспективе улучшится".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)