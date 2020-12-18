Минспорта Беларуси высказалось о решении CAS по российским спортсменам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Министерство спорта и туризма Беларуси выразило надежду, что в скором времени санкции с российских атлетов будут сняты, сообщает Sputnik.

В четверг, 17 декабря, CAS утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону WADA в его споре с РУСАДА. Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на крупных международных соревнованиях, включая на Олимпийских играх и чемпионатах мира, будут выступать под нейтральным статусом.

"Надеемся, что ситуация в перспективе улучшится, ограничения с российских атлетов будут сняты и с течением времени только его Величество Спорт станет главным действующим игроком на международной арене", - говорится в заявлении Минспорта, опубликованном на сайте ведомства в пятницу.

Там же отмечается, что Беларусь выступает за честный и чистый спорт, но "решения международных структур, к сожалению, ограничивают права честных и чистых спортсменов, которые должны выступать и прославлять свою страну".