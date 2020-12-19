"Полет нормальный": белорусские борцы с триумфом вернулись домой

Источник материала: Sputnik Беларусь

Открытие года – Маскевич

Круглогодичный сбор в "Стайках", судя по всему, пошел на пользу белорусам. Кирилл Маскевич, выступающий в весовой категории до 87 килограммов, стал для многих болельщиков открытием года. Чего стоит его выступление на Кубке мира в Сербии. Пройдясь асфальтоукладчиком по своим соперникам, в финальном поединке парень запустил олимпийского чемпиона-2016 россиянина Давита Чакветадзе красивейшим амплитудным броском в космос. После не растерялся, "накатил" и одержал красивейшую победу.

Порадовали бронзовыми медалями также Максим Кажарский (60), Сослан Дауров (63), который вернулся в привычную для себя категорию, Радик Кулиев (82). Но главный тренер сборной Владимир Копытов сдержан в эмоциях. Он считает, что "расслабляться рано".

"Наш самый главный старт – Олимпиада, пока нужно завоевывать путевки, вся концентрация направлена на эту подготовку. Парни молодцы, получили адреналина, теперь важно успокоить и эмоции и подойти к новому сезону с холодной головой", - подчеркнул специалист.

Пока у парней одна лицензия на Игры в Токио в категории до 87 килограммов, ее завоевал Николай Стадуб, но именной она не является. Это значит, что, если спортсмен не поднажмет, поехать на главный старт четырехлетия может его товарищ по команде Маскевич. В любом случае, говорить об этом пока рано.

Почти стопроцентное попадание

Среди четырех белорусских девушек на белградском турнире на пьедестал почета поднялись три. Ирина Курочкина (весовая категория 55 килограммов) без особых проблем прошла всю турнирную сетку, завоевав золотую медаль состязаний. Василиса Марзалюк (76) и Залина Сидаков (53) отметились бронзовыми наградами. Анна Садченко (68) – единственная спортсменка, которая осталось без трофея, но смогла навязать жесткую и конкурентную борьбу своим соперницам. Для нее турнир стал первым после операции на колене, поэтому судить строго белоруску не стоит.

Главный тренер сборной Беларуси по женской борьбе Олег Райхлин остался доволен выступлениями своих подопечных. Он считает успех в Сербии хорошим заделом на будущий, кране важный год.

"Это наши звездочки. Вне всяких сомнений Ирина Курочкина остается мировым лидером в своей категории. Василиса Марзалюк также показала высочайший уровень. Любит рисковать, это доказала и решающая схватка с канадской олимпийской чемпионкой. Залина Сидакова также не упустила медаль", - заявил специалист.

По его словам, все спортсменки смогли выдержать экзамен. Сейчас перед ними стоит цель – готовиться к турнирам олимпийской квалификации. Пока представительницы прекрасного пола могут похвастаться лишь одной лицензией в категории 57 кг.

Вырвали

Старты "вольников" выдались напряженными. Начали спортсмены хорошо, но дальше произошел небольшой сбой и много перспектив подняться на третью ступень пьедестала почета ушло. Тем не менее, бронзовые медали завоевали Денис Хроменков (125) и Магомедхабиб Кадимагомедов (79) .

Последний, к слову, продолжает доказывать свою состоятельность. Попав в сборную Беларуси в конце 2019 года, уже в феврале-2020 стал чемпионом Европы, пусть и в неолимпийской категории. Кажется, у Азамата Нурикова появился серьезный конкурент.

Конечно, самое главное событие белградского турнира – выступление олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева и белоруса Александра Гуштына (97) в финале. К сожалению, Саша травмировался и на поединок не вышел. Решение, если задуматься, хорошее: впереди начинаются турниры олимпийской квалификации, поэтому неоправданный риск ни к чему. Ведь у белорусских "вольников" пока лицензий нет, но что-то подсказывает, это временно. Ведь молодой наставник сборной Иван Янковский ведет команду верным курсом.