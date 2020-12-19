Источник материала: БT

Последний участник Высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу определится сегодня. В столичном футбольном манеже пройдет ответная игра между "Слуцком" и "Крумкачамі". Из-за погодных условий "сахарный" клуб не может принять встречу на домашнем газоне. Первая дуэль команд прошла здесь же и завершилась викторией 2:0 "Слуцка". Отметим, что из-за эпидемиологической ситуации матч пройдет без зрителей, стартовый свисток прозвучит в 13:30.