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Тириль Экхофф победила в пасьюте, Алимбекова – 11-я

19.12.2020 18:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 дек – Sputnik. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф заняла первое место в гонке преследования на 4-м этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает Sputnik.

© Sputnik / Алексей Филиппов
Норвежец Легрейд выиграл пасьют в Хохфильцене, Бочарников - 27-й

Биатлонную субботу после мужского пасьюта продолжила женская гонка, победу в ней праздновала представительница Норвегии Тириль Экхофф (28 минут 24 секунды, 1 промах). Второе и третье место заняли сестры Оберг, Ханна (+22,5 секунды, 2 промаха) и Эльвира (+27,6 секунды, также 2 промаха), представляющие Швецию.

Лучшей среди белорусок стала Динара Алимбекова – она лишь немного недотянула до топ-10 и заняла 11-е место (+1 минута 30,8 секунды, 1 промах). Анна Сола – 16-я (+1 минута 45,4 секунды, 3 промаха), Елена Кручинкина – 27-я (+2 минуты 35,2 секунды, 3 промаха), Ирина Кривко сошла с дистанции.

Ранее в субботу прошла мужская гонка преследования, лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников – 27-е место. Победу праздновал также представитель Норвегии Стурла Легрейд, второе место занял француз Эмильен Жаклен, а замкнул тройку лучших еще один норвежец Йоханнес Бё.

 
Теги: Минск
 
 
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Второе и третье места на пьедестале заняли представители сборной Швеции Ханна Оберг и Эльвира Оберг.
 
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