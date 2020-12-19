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Илья Шиманович переписал мировой рекорд
19.12.2020 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTИлья Шиманович установил мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом в 25-метровом бассейне. Этот результат, 55,34 секунды, наш атлет установил в рамках чемпионата Беларуси на короткой воде, который продолжается в Бресте. Напомним, лучший результат ранее принадлежал знаменитому британцу Адаму Пити.
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Илья Шиманович установил мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом в 25-метровом бассейне. Этот результат, 55,34 секунды, наш атлет установил в рамках чемпионата...
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