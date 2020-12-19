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Динара Алимбекова отыграла 20 позиций в гонке преследования

19.12.2020 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Чемпионки мира среди юниоров в одной эстафетной команде - Анна Сола и Динара Алимбекова - завершают сегодняшнюю гонку преследования в топ-16 гонки преследования на 4 этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Сола с 3 промахами 16-я, а Алимбекова смогла подняться на 11-ю позицию. Елена Кручинкина 27-я. Ирина Кривко сошла с гонки в самом начале. Белорусское трио завтра будет представлено в масс-старте.
 
 
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Чемпионки мира среди юниоров в одной эстафетной команде - Анна Сола и Динара Алимбекова - завершают сегодняшнюю гонку преследования в топ-16 гонки преследования на...
 
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