В Хохфильцене на дистанцию вышли мужчины

Источник материала: БT

Четвертый в сезоне этап Кубка мира по биатлону, который принимает Хохфильцен, продолжается. На дистанцию уже вышли мужчины - Антон Смольский, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Роман Елетнов. Через два часа в борьбу вступят женщины. Елена Кручинкина будет стартовать 7-й, она уступает 40 секунд норвежке Тириль Экхофф. Попали в старт-лист Анна Сола, Динара Алимбекова и Ирина Кривко.