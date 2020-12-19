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В Хохфильцене на дистанцию вышли мужчины
19.12.2020 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Четвертый в сезоне этап Кубка мира по биатлону, который принимает Хохфильцен, продолжается. На дистанцию уже вышли мужчины - Антон Смольский, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Роман Елетнов. Через два часа в борьбу вступят женщины. Елена Кручинкина будет стартовать 7-й, она уступает 40 секунд норвежке Тириль Экхофф. Попали в старт-лист Анна Сола, Динара Алимбекова и Ирина Кривко.
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Четвертый в сезоне этап Кубка мира по биатлону, который принимает Хохфильцен, продолжается. На дистанцию уже вышли мужчины - Антон Смольский, Сергей Бочарников,...
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