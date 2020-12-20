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Единая лига ВТБ. "Цмокi" на выезде против УНИКСа

20.12.2020 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

"Цмокi-Мiнск" готовятся к очередному матчу в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Столичная команда сыграет в Казани с УНИКСом. Встреча стартует в 19:00. Хозяева в семи встречах добившись четырех побед, занимают шестое место в таблице. Минчане, выиграв один из семи проведенных поединков, располагаются на 12-й позиции. Поединок в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".
 
 
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"Цмокi-Мiнск" готовятся к очередному матчу в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Столичная команда сыграет в Казани с УНИКСом. Встреча стартует в 19:00. Хозяева...
 
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