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Единая лига ВТБ. "Цмокi" на выезде против УНИКСа
20.12.2020 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT"Цмокi-Мiнск" готовятся к очередному матчу в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Столичная команда сыграет в Казани с УНИКСом. Встреча стартует в 19:00. Хозяева в семи встречах добившись четырех побед, занимают шестое место в таблице. Минчане, выиграв один из семи проведенных поединков, располагаются на 12-й позиции. Поединок в прямом эфире покажет телеканал
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"Цмокi-Мiнск" готовятся к очередному матчу в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Столичная команда сыграет в Казани с УНИКСом. Встреча стартует в 19:00. Хозяева...
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