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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Единая лига ВТБ. "Цмокi" на выезде против УНИКСа "Цмокi-Мiнск" готовятся к очередному матчу в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Столичная команда сыграет в Казани с УНИКСом. Встреча стартует в 19:00. Хозяева...

"Цмокi-Мiнск" готовятся к очередному матчу в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Столичная команда сыграет в Казани с УНИКСом. Встреча стартует в 19:00. Хозяева в семи встречах добившись четырех побед, занимают шестое место в таблице. Минчане, выиграв один из семи проведенных поединков, располагаются на 12-й позиции. Поединок в прямом эфире покажет телеканал