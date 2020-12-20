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Белорусские самбисты привезли из Москвы семь медалей

20.12.2020 19:49 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 дек – Sputnik. Белорусские самбисты выиграли семь медалей на этапе Кубка мира – мемориале Анатолия Харлампиева, который прошел в Москве.

© Photo : Ассоциация спортсменов "Мы родом из самбо"
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На счету наших спортсменов – серебро Максима Лиховца (свыше 87 килограммов) и бронза Тимофея Емельянова (90). Больше медалей собрали девушки – серебро выиграли Анастасия Скворцова (68) и Карина Шут (80), бронзовые награды – у Анфисы Копаевой (48 кг) и Анастасии Грищенко (свыше 80 кг). В общекомандном зачете белоруски заняли третье место, выше только румынки и россиянки.

В соревнованиях по боевому самбо бронзу выиграл Владислав Михейчик (62).

На Кубок мира по самбо в Москве приехали сотни спортсменов из 15 стран. Из-за пандемии соревнования прошли без зрителей, а для болельщиков организовали онлайн-трансляцию.

В этом году для белорусских самбистов главным стартом стал чемпионат мира в сербском Нови-Саде. Борцы привезли 13 наград, отличился даже ветеран сборной 36-летний работник Минского областного управления МЧС Андрей Казусенок, который в четвертый раз в своей карьере выиграл золото.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за пандемии соревнования прошли без зрителей, для болельщиков организовали онлайн-трансляцию.
 
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