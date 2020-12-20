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Завершился этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

21.12.2020 06:31 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Динара Алимбекова показала лучший результат среди белорусок в дебютном сезоне в масс-старте, который прошел в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону. Наша стреляющая лыжница допустила 4 промаха на четырех огневых рубежах, уступила победительнице норвежке Марте Ройсленд 2 минуты и 13 с половиной секунд и заняла итоговую 20 позицию. Анна Сола с финишировала 28-й, Елена Кручинкина - 30-й. Отметим, для всех белорусок это был первый масс-старт в карьере. 
 
 
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Динара Алимбекова показала лучший результат среди белорусок в дебютном сезоне в масс-старте, который прошел в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону. Наша...
 
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