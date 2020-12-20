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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завершился этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене Динара Алимбекова показала лучший результат среди белорусок в дебютном сезоне в масс-старте, который прошел в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону. Наша...

Динара Алимбекова показала лучший результат среди белорусок в дебютном сезоне в масс-старте, который прошел в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону. Наша стреляющая лыжница допустила 4 промаха на четырех огневых рубежах, уступила победительнице норвежке Марте Ройсленд 2 минуты и 13 с половиной секунд и заняла итоговую 20 позицию. Анна Сола с финишировала 28-й, Елена Кручинкина - 30-й. Отметим, для всех белорусок это был первый масс-старт в карьере.