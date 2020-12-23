Соболенко начнет новый сезон с турнира в Абу-Даби

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 дек – Sputnik. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко начнет сезон-2021 с турнира в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Новый теннисный сезон стартует 5 января турнирном в Абу-Даби. Призовой фонд соревнований более 560 тысяч долларов.

Участие в турнире уже подтвердили белоруска Арина Соболенко, американка Софья Кенин, украинка Элина Свитолина, чешка Каролина Плишкова, швейцарка Белинда Бенчич, испанка Гарбинье Мугуруса, бельгийка Элисе Мертенс и другие. Россию представят Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Анна Блинкова, Дарья Касаткина.

Первый в сезоне турнир Большого шлема – Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) – стартует 8 февраля в Мельбурне. С 10 по 13 января в Дубае пройдет квалификация.