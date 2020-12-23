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Соболенко начнет новый сезон с турнира в Абу-Даби
23.12.2020 10:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек – Sputnik. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко начнет сезон-2021 с турнира в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).
Новый
Участие в турнире уже подтвердили белоруска Арина Соболенко, американка Софья Кенин, украинка Элина Свитолина, чешка Каролина Плишкова, швейцарка Белинда Бенчич, испанка Гарбинье Мугуруса, бельгийка Элисе Мертенс и другие. Россию представят Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Анна Блинкова, Дарья Касаткина.
Первый в сезоне турнир Большого шлема – Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) – стартует 8 февраля в Мельбурне. С 10 по 13 января в Дубае пройдет квалификация.
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Сезон-2021 стартует в начале января в Абу-Даби, в заявочный лист вошло восемь теннисисток топ-20.
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