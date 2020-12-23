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"Юность" сохраняет первую строчку чемпионата
23.12.2020 16:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTХорошая реализация голевых моментов - главный фактор успеха "Юности" в выездном матче регулярного сезона Экстралиги с "Гомелем". Так, после встречи победу “столичных” 3:1 прокомментировал главный тренер команды Александр Макрицкий. Действующий чемпион прервал неудачную серию из трех поражений кряду и остался на первой позиции в турнирной таблице, на балл меньше у "Шахтера".
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Хорошая реализация голевых моментов - главный фактор успеха "Юности" в выездном матче регулярного сезона Экстралиги с "Гомелем". Так, после встречи победу...
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