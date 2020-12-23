Лионель Месси превзошел уникальное достижение легендарного бразильца Пеле

Источник материала: БT

Рекорд "короля футбола" называли вечным, но аргентинец доказал обратное, забив за один клуб 644 мяча. Исторический мяч за "Барселону" Лионель провел в ворота "Вальядолида" в матче 15-го тура Примеры на 65-й минуте. Отметим, что Месси играет за каталонский клуб с 2003 года. Пеле же провел 643 мяча за бразильский "Сантос", он выступал за эту команду 19 лет. То есть, аргентинцу эта планка покорилась на два года раньше.

После встречи с "Вальядолидом", к слову, сам Месси признался, что никогда не думал о том, что сможет побить достижение трехкратного чемпиона мира. Это лишний раз доказывает, что нет ничего невозможного.