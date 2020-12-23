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"Ювентус" терпит первое поражение в сезоне в Серии А
23.12.2020 16:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
В матче 14-го тура "старая сеньора" дома пропустила три безответных мяча от "Фиорентины". Причем для "фиалок" эта виктория стала первой в девяти матчах. С 18-й минуты, отметим, хозяева играли в меньшинстве, прямую красную карточку получил Хуан Куадрадо. "Ювентус" идет 4-м, до лидера - "Милана" - 7 очков.
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В матче 14-го тура "старая сеньора" дома пропустила три безответных мяча от "Фиорентины". Причем для "фиалок" эта виктория стала первой в девяти матчах. С 18-й минуты,...
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