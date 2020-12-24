Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек – Sputnik. Нападающий Артем Милевский подписал контракт с украинским футбольным клубом "Минай", сообщается на сайте команды.

"Новым игроком ФК "Минай" стал известный украинский футболист Артем Милевский. Сегодня он подписал контракт с нашим клубом", - говорится в сообщении.

Подробности контракта с 35-летним футболистом не уточняются.

Сам же Милевский признался, что рад вернуться на Украину и в Украинскую премьер-лигу.

"Минай" - очень хорошая команда, и я благодарю клуб за предоставленную возможность. Мне здесь нравится, я рассчитываю принести пользу команде", - добавил форвард.

Последним клубом Милевского было брестское "Динамо", с которым он в 2019 году выиграл чемпионат Беларуси. Кроме того, на клубном уровне он выступал за киевское "Динамо", в составе которого несколько раз становился чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины, турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и "Сплит", румынскую "Конкордию", венгерскую "Кишварду", в России играл за "Тосно".

За сборную Украины Милевский провел 50 матчей, забил восемь голов.

"Минай" после 12 проведенных туров занимает 11-е место в таблице – в активе команды 10 баллов.