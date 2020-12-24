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Иван Маевский продолжит карьеру в "Роторе"
24.12.2020 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTПолузащитник сборной Беларуси Иван Маевский продолжит карьеру в "Роторе". Об этом сообщают СМИ в Казахстане, контракт с местной "Астаной" у хавбека закончился. Официально о переходе в российский клуб будет объявлено в январе, когда Маевский присоединиться к "Ротору". Отметим, что коллектив возглавляет белорусский тренер Александр Хацкевич.
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Полузащитник сборной Беларуси Иван Маевский продолжит карьеру в "Роторе". Об этом сообщают СМИ в Казахстане, контракт с местной "Астаной" у хавбека закончился....
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