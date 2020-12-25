Источник материала: Sputnik Беларусь

После того, как во вторник подопечные канадского наставника Крэйга Вудкрофта потерпели болезненно-чувствительную неудачу в Уфе, проиграв тамошнему "Салавату Юлаеву" со счетом 3:8, "зубры" и в четверг не набрали очков, уступив в Магнитогорске – 2:3.

Однако, как напоминает колумнист Sputnik Руслан Васильев, не каждый плач ребенка является катастрофой. Так и в случае с "Динамо".

Проиграть можно по-разному

По итогам баталии с "Магниткой", которая ныне набрала шикарный турнирный ход, ворвавшись в лидерскую группу команд Восточной конференции, к "зубрам" нельзя предъявить претензий на предмет "волевых качеств", что явно подкачали в их первой баталии после возобновления чемпионата.

Если в Уфе вудкрофтцы неожиданно рассыпались в третьем периоде, бросив своего голкипера Тэйлора на произвол судьбы (это очень сильно не понравилось!), то фиаско в Магнитогорске вполне можно списать на отсутствие везения, на пристрастность и происки капризной госпожи Фортуны отдавшей свои симпатии сопернику.

Действительно "зубры" дважды догоняли убегавшего вперед оппонента, а при счете 2:2 именно гости могли сорвать джек-пот, послав хозяев в условный нокдаун. В одной из динамовских атак наш новый капитан Принс уже победно вскинул вверх руки, празднуя гол, но шайба, как выяснилось, после рикошета от защитника "Магнитки" угодила в штангу.

Так удача прозрачно намекнула о своих "дежурных симпатиях", коим и сохранила верность: третье взятие ворот динамовцев, случившееся на 57-й минуте, показалось, как говорят, "дешевым". То есть и полевые хоккеисты "зубров", и голкипер Фурх сыграли в конкретном эпизоде не лучшим образом, коллективно посодействовав хозяйскому успеху, достигнутому в тривиальной ситуации. Словно всех и каждого попутал некий зловредный бесенок.

Но в целом "Динамо" оставило впечатление боевитой, быстрой команды, отнюдь не пресмыкавшейся перед хозяйской дружиной, что уже совсем неплохо! Все-таки отдадим должное силе оппонентов – "СЮ" и "Металлургу", заодно признавая следующее: безусловно, "зубрам" в Магнитогорске не повезло, но в этом они виноваты сами.

Увы и ах, но уже в который раз приходится констатировать наличие проблем с игровой дисциплиной, банальным игровым здравомыслием. Французская поговорка настаивает, что "нельзя мешать тряпки с салфетками", но динамовцы очень часто с упорством, заслуживающим лучшего применения, именно так и поступают.

Правда, в послематчевом комментарии Вудкрофта нет спича на эту тему, что педагогически разумно. Когда матчи идут сплошной чередой – уже в субботу на льду "Минск-Арены" должно состояться дерби с рижанами, чья принципиальность всегда крайне весома, - любой наставник не хочет накалять атмосферу в коллективе публичным разбором полетов.

Но уже то, что мистер Крэйг пообещал команде "пятничное собрание", несмотря на позднее ночное возвращение в столицу Беларуси и Рождество для католиков с протестантами, - факт показательный, говорящий сам за себя. Канадец недоволен. Вудкрофт явно критически осмыслил вояж по маршруту Уфа – Магнитогорск.

Доколе, парни?!

Если честно, то я уже немного утомился задавать сей сакраментальный вопрос в различной лексической интерпретации, призывая наших хоккеистов к взвешенности и дисциплинированности на льду. Однако ни колумнисту, ни тренерскому штабу не удается достучаться до игроков "Динамо", и они продолжают грешить совершенно фантастическим образом.

Конкретный матч в Магнитогорске. Бойкие первые смены гостей раздражили и напрягли хозяев. Как следствие - защитник "Магнитки" Хольм зло "воткнул" в борт Воронина, зарабатав малый скамеечный штраф. Казалось бы, отлично: получили большинство, теперь его надо реализовать, благо один из лучших распасовщиков лиги Спунер вернулся в состав.

Как бы ни так! Хоть с Ворониным, к счастью, ничего печального не случилось, форвард не получил травмы, но его партнер Горбунов решал устроить острастку обидчику. Но чего добился Роман своим пиханием шведа в бок? Вместо большинства - равные составы "4 на 4". А теперь представьте, как бы могла пойти баталия, сумей "зубры" сыграть в большинстве и открыть счет. Другой сценарий!

Идем дальше. "Динамо" порой смотрелось лучше оппонента, сумев ответить на хозяйский гол своим взятием ворот (отличное подключение в атаку защитника Мэрфи), но вот ровно на экваторе матча – 30:00, случился очередной дисциплинарный коллапс. В одном игровом отрезке нарушили правила лидеры команды – Козун и Принс, оставившие на две минуты гостей втроем против полного хозяйского комплекта. Конечно, можно пенять на судей, которые опять в отношении "зубров" проявили формальную педантичность, но повод нападающие динамовцев дали. Так "Магнитка" опять вышла в перед. Как к этому относиться?

А дальше принцип "домино". Фальковский не проконтролировал свою клюшку, которая после замаха на всю ивановскую ударила по визеру соперника. Только защитник вышел на лед и поехал на смену, как новый анекдот – нарушение численного состава. И ладно бы один раз! Так еще и в третьем периоде все повторилось аналогичным образом! Один "зубр" едет на смену, а вместо него выскакивают на лед сразу два (!) партнера.

Конечно, такие удаления всегда лежат на совести ассистентов главного тренера. Но не при таком же комизме! Слушайте, понятно, что хоккеисты, скорее всего не доки в математическом анализе. Но цифру 1 от цифры 2 должны отличать! Или нет?! Поэтому мне очень интересно, чему возмущался Демков в третьем периоде, и что Артем объяснял лайнсменам? Неужели оспаривал теорему болельщика Пифагора, не соглашаясь с тем, что сумма квадратов катетов в прямоугольном треугольнике равна квадрату гипотенузы?

Шутки – шутками, но это уже ирония со слезами на глазах. Разумеется, все объясняется просто, о чем и сказал проведший наконец-то первый матч в сезоне нападающий Павлович (вытеснил из состава Лодню): "Проиграли из-за потери концентрации. Мы часто пропускаем неуместные шайбы за пару минут до финальной сирены".

Так Александр прокомментировал развязку баталии, но его замечание о концентрации касается и всего матча в целом. Как от этого избавиться? По совету болельщика Ньютона: "Опытом в опыте и ничего кроме опыта!" Возможно, надо устроить дополнительное занятие минут эдак на 40 – подарок на Рождество: один игрок едет на смену – один перемахивает через бортик. По очереди, до приобретения одухотворенного количеством подходов автоматизма.

Кстати, о дебюте Павловича, который сразу сыграл больше 15 минут. Подвигов Александр не совершил, и самым запоминающимся эпизодом с его участием стал скорее момент со знаком "минус" - перехватил "не свою" шайбу, которая шла находившемуся за его спиной в отличной позиции партнеру. Но, в принципе, добротно. Павлович явно поможет "Динамо".

Да и не только он! Вот я раскритиковал Горбунова и Фальковского, а между тем Мистер их, напротив, поощрил похвалой. Тоже мотивировано, а не с бухты-барахты. Нападающий заработал два ассистентских балла. Что же касается защитника, то он нанес первый (!) в сезоне результативный динамовский щелчок от синей линии!

Раньше если "зубры" и отличались "дальней артиллерией" так в варианте "мусорных голов" после классических кистевых бросков. Рикошеты, вратарские ошибки. А тут разрядилась праща Фальковского, и шайба ввинтилась в "девятку" ворот "Магнитки"! Браво! Особенно если вспомнить, сколь неоднократно таким же образом поражались динамовские ворота. У нас же этого оружия не было. Теперь, хочется верить, появилось, что раскрасит и варианты большинства.

В любом случае в двух заключительных домашних матчах 2020 года с Ригой и "Нефтехимиком", чьи ряды уже покинул Андрей Костицын (опять у Брата-1 не сложилось…) именно "зубры" фавориты! Надо взять максимум очков, и с хорошим настроением готовиться к Новому году.