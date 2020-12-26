БАТЭ попал на 42-ю строчку в историческом рейтинге Лиги чемпионов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 дек ― Sputnik. В обновленном рейтинге футбольных клубов - участников Кубка чемпионов и Лиги чемпионов борисовский БАТЭ оказался на 42-м месте, исторический рейтинг клубов приведен на официальном сайте УЕФА.

Согласно сводной турнирной таблице, сейчас в активе у 15-кратных чемпионов Беларуси 102 балла. Также в общий исторический рейтинг вошли еще пять белорусских клубов. На 199-м месте - минское "Динамо" (11 очков), на 253-м - "Славия" из Мозыря (7), на 308-м - брестское "Динамо" (4 балла), на 347-м бобруйская "Белшина" с 3-мя баллами и на 373-м "Гомель" с двумя баллами соответственно.

Лидирует в рейтинге мадридский "Реал", у клуба 607 очков. Сообщается, что испанцы участвовали в 51 розыгрыше Кубка чемпионов и Лиги чемпионов и провели в общей сложности 445 встреч.

На второй позиции рейтинга - нынешний победитель Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария", в ее активе 495 баллов, на третьей - "Барселона" (459 баллов). Также в пятерке "Манчестер Юнайтед" (380) и туринский "Ювентус" (361).

Всего в список вошли 526 европейских клубов, участвовавших в розыгрыше Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов с 1955 по 2020 годы.