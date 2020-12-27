Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 дек - Sputnik. Крэйг Вудкрофт сделал подарок парню, который спел ему Happy Birthday to You. Как рассказал Sputnik Артур Борис, для него было очень волнительно и приятно, что в гости собственной персоной приехал главный тренер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Крэйг Вудкрофт.

Нежданный гость

"Я подал заявку на аккредитацию, но с ответом как-то затянулось. Теперь понял, почему: Крэйг хотел лично вручить ее мне. Когда дверь открылась, и на пороге стоял Вудкрофт, да еще и с большим стулом в руках, я просто растерялся", – признался Артур.

Он пригласил гостя на кухню, предложил кофе, зная заранее, что канадец любит этот напиток.

© Photo : из личного архива Артура Бориса Кроме аккредитации на матчи КХЛ, Вудкрофт подарил Артуру удобное кресло с жесткой спинкой – у парня ДЦП

"Мы поговорили о делах в команде, о белорусских игроках, которые неплохо себя зарекомендовали в нынешнем сезоне, о ближайших матчах минского "Динамо". Крейг также вспомнил тот самый эпизод, когда я поздравил его с днем рождения, отметив, что немногим канадским тренерам журналисты поют Happy Birthday to You", – рассказал Артур.

Поющий журналист

Это произошло 3 декабря на послематчевой пресс-конференции в Москве, на которую Вудкрофт пришел измазанный тортом (так игроки поздравили своего наставника после победы над ЦСКА со счетом 4:2). Прежде чем задать вопрос об игре, молодой журналист пропел те самые несколько строчек, вызвав улыбку на лице вечно серьезного тренера.

На парня обратили внимание, в том числе российские коллеги, видео с песней попало в интернет.

Как рассказал Артур, о минском "Динамо" он начал писать не очень давно: с 7 октября нынешнего года. Тогда "зубры" принимали дома команду "Сочи" и проиграли со счетом 1:2. Артур попал на пресс-конференцию и даже задал по-английски тренеру вопрос. С тех пор парень старается не пропускать ни одного домашнего матча "бело-синих". Хотя делать это ему непросто.

Он родился недоношенным и поначалу развивался вполне нормально, но где-то в полугодовалом возрасте заболел менингитом, после чего врачи диагностировали детский церебральный паралич. Левый глаз у него незрячий. В подростковом возрасте обнаружили, что у Артура дефицит гормона роста. Прогнозы о его физическом и умственном развитии делали не очень хорошие.

"У меня замечательные родители, которые все время мной занимались: прививали интерес к учебе, саморазвитию. Я им очень благодарен за это. Кроме того, я – старший в семье: должен показывать пример двум братьям, а теперь еще и сестренке, которая появилась на свет совсем недавно – 2 декабря", – сказал Артур.

Семь лет он занимался плаванием, неоднократно становился чемпионом Беларуси среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Поступил на бюджетное отделение факультета журналистики БГУ, сейчас учится на третьем курсе. Пишет для одного из интернет-изданий. Мечтает стать спортивным комментатором. Руки не опускает, верит, что все получится.