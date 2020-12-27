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Клуб из Северной Америки забрал у минского "Динамо" хоккеиста
27.12.2020 17:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек – Sputnik. Минское "Динамо" отпустило еще одного своего игрока – канадского защитника Райана Мерфи, говорится в Twitter белорусского хоккейного клуба, выступающего в КХЛ.
27-летний Мерфи выступал за "зубров" на правах аренды. На днях он получил вызов от своего клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс" и улетел за океан, где скоро начнется сезон.
© Photo : ХК "Динамо-Минск"
Состав динамовцев канадец пополнил 13 ноября, и в 12 матчах за команду набрал 8 (2 гола и 6 ассистов) очков при показателе полезности "+4".
Ранее расположение "Динамо"
Сейчас минчане занимают пятое место в Западной конференции КХЛ, в их активе 45 очков. В минувшую субботу подопечные Крэйга Вудкрофта встречались с рижскими одноклубниками и победили 3:2. Последний матч в этом году "бело-синие" проведут в Минске 30 декабря против "Нефтехимика", который располагается на дне турнирной таблицы Востока.
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