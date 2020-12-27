Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 дек – Sputnik. Российский нападающий Денис Мосалев, являвшийся некоторое время свободным агентом, будет играть за минское "Динамо", об этом в воскресенье сообщила пресс-служба КХЛ.

Отмечается, что соглашение с 34-летним Мосалевым рассчитано на один сезон. До этого хоккеист играл в "Сочи", контракт с российским клубом был расторгнут в июле этого года по соглашению сторон.

За "Сочи" хоккеист выступал с 2018 года, за это время он провел 78 матчей в рамках Континентальной хоккейной лиги и набрал 23 очка (11 шайб и 12 передач).

На этой неделе минское "Динамо" рассталось с двумя своими хоккеистами: сначала стало известно, что "зубров" покинул лучший снайпер – Егор Шарангович – он перешел в заокеанский "Нью-Джерси Девилз". Сегодня клуб сообщил о еще одном переходе – канадский защитник минчан Райан Мерфи, находившийся в клубе на правах аренды, отправляется в "Вегас Голден Найтс".

Читайте также:

Российская "молодежка" обыграла сборную США на чемпионате мира по хоккею

на чемпионате мира по хоккею Минское "Динамо" уступило "Металлургу" в последнем выездном матче 2020-го

в последнем выездном матче 2020-го Николай Лукашенко помог команде отца обыграть могилевчан и стал лучшим игроком