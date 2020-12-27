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Минское "Динамо" пополнит экс-нападающий "Сочи"

27.12.2020 18:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 дек – Sputnik. Российский нападающий Денис Мосалев, являвшийся некоторое время свободным агентом, будет играть за минское "Динамо", об этом в воскресенье сообщила пресс-служба КХЛ.

Отмечается, что соглашение с 34-летним Мосалевым рассчитано на один сезон. До этого хоккеист играл в "Сочи", контракт с российским клубом был расторгнут в июле этого года по соглашению сторон.

© Photo : ХК "Динамо-Минск"
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За "Сочи" хоккеист выступал с 2018 года, за это время он провел 78 матчей в рамках Континентальной хоккейной лиги и набрал 23 очка (11 шайб и 12 передач).

На этой неделе минское "Динамо" рассталось с двумя своими хоккеистами: сначала стало известно, что "зубров" покинул лучший снайпер – Егор Шарангович – он перешел в заокеанский "Нью-Джерси Девилз". Сегодня клуб сообщил о еще одном переходе – канадский защитник минчан Райан Мерфи, находившийся в клубе на правах аренды, отправляется в "Вегас Голден Найтс".

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Теги: Минск
 
 
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Россиянин выступал за "леопаров" с 2018 года и провел в их составе 78 матчей, забив в общей сложности 11 шайб.
 
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