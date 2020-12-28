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ФХБ: официальных уведомлений о переносе ЧМ-2021 по хоккею не было
28.12.2020 11:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Минск готовится к проведению турнира в обычном режиме, рассказали в Федерации хоккея Беларуси РИА Новости.
© AFP 2020 / Codie McLachlan
"Могу подтвердить, что решение о переносе матчей турнира из Минска в другой город, другую страну не принято. Белорусская сторона не получала официальных уведомлений на этот счет и продолжает подготовку к турниру в соответствии с ранее данными IIHF рекомендациями", – сказали в пресс-службе ФХБ.
Ранее швейцарские СМИ сообщили, что IIHF решила перенести матчи турнира из Минска и теперь активно ищет замену столице Беларуси. Обсуждается вариант провести ЧМ-2021 только в Риге или организовать часть матчей в Праге или Братиславе. Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, комментируя информацию о переносе матчей из Минска,
Что не так с ЧМ-2021?
Чемпионат мира по хоккею-2021 должны принять Минск и Рига с 21 мая по 6 июня. Однако в Латвии неоднократно заявляли о нежелании проводить турнир с Беларусью из-за политической обстановки, которая сложилась после выборов президента.
В белорусской столице говорят о полной готовности провести мировой форум своими силами, если Рига откажется от совместной организации.
Международный олимпийский комитет 7 декабря
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Минск не получал от Международной федерации хоккея официальных уведомлений об изменениях в проведении ЧМ-2021.
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