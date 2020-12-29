Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Главный тренер ФК "Ислочь" Виталий Жуковский ушел из клуба, об этом он сообщил Sputnik.

Тренер возглавил команду в начале 2010 года, когда она отобралась в чемпионат Минской области. Под его руководством футболисты выиграли бронзовые медали второй лиги в 2012-м, Кубок регионов УЕФА в 2013-м, а также стали чемпионами первой лиги в 2015-м. С 2016 года "волки" стали участвовать в "вышке" и добились неплохих результатов. Самое громкое достижение в элите – 5-е место и участие в полуфинале Кубка Беларуси в 2019 году. В прошлом году клуб, благодаря в том числе и Жуковскому, смог купить известного белорусского игрока Александра Глеба.

Напомним, Виталий Жуковский еще весной эмоционально заявлял, что в клубе "все пошло наперекосяк" и пообещал покинуть клуб по окончании сезона.

Кто будет главным тренером "Ислочи", пока неизвестно.

"Этот вопрос будет открыт еще долго время. Команда уже вышла из отпуска и пока работает с другими тренерами. Кандидатуру главного, возможно, обсудят в ближайшее время", - сказал пресс-секретарь "волков" Александр Голенчук.

Тем временем, белорусские спортивные СМИ не исключают, что экс-наставник "Ислочи" может стать новым главным тренером БАТЭ. Сам Жуковский слухи не комментирует.

"Пока без комментариев. Все будет хорошо, в ближайшее время вы меня где-нибудь увидите", - ответил он Sputnik.

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