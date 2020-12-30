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Российская "молодежка" вышла в четвертьфинал ЧМ по хоккею

30.12.2020 09:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Молодежная сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира, сообщает Sputnik.

Россияне во вторник разгромили австрийцев со счетом 7:1 (4:0, 0:1, 3:0). У победителей дубль оформил Василий Подколзин (7-я и 14-я минуты), также по шайбе забросили Родион Амиров (5-я), Марат Хуснутдинов (17-я), Артемий Князев (42-я), Егор Афанасьев (58-я) и Арсений Грицюк (59-я). У австрийцев гол престижа на счету Сенны Петерса (28-я).

Российская команда набрала в трех матчах шесть очков и обеспечила себе место в первой четверке таблицы группы В (дающее путевку в четвертьфинал), став недосягаемой для сборной Австрии, которая идет на пятой позиции и не набрала ни одного балла в трех проведенных играх.

Команда Игоря Ларионова пока занимает второе место в группе. За первую строчку россияне сегодня сразятся со шведами. Наставник российской "молодежки" уверен, что его подопечным будет нелегко.

"Нас ждет игра с одной из лучших команд мира, у них 54 победы подряд на групповых этапах, легко не будет. Нас ждет увлекательная игра, мы должны показать свой лучший хоккей. Настроены победить и выйти в плей-офф с первого места", - сказал Ларионов.

 
Теги: Минск
 
 
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Россияне пока располагаются на второй строчке в группе В, за первое они сегодня сыграют с командой Швеции.
 
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