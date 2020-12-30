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Клинкхаммер может помочь "Динамо" в матче с "Нефтехимиком"
30.12.2020 11:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек – Sputnik. Один из лидеров минского "Динамо" форвард Роб Клинкхаммер покинул лазарет и может помочь своей команде сегодня в матче с одной из худших команд КХЛ, сообщает Sputnik.
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Согласно данным официального сайта КХЛ, Клинкхаммер числится в основном составе клуба. Минское "Динамо" сыграет в среду на домашней арене против нижнекамского "Нефтехимика". Начнется игра в 19:10.
Канадский нападающий не выходил на лед с 1 ноября и до сегодняшнего дня находился в списке травмированных. В текущем сезоне он записал на свой счет 15 баллов в 16 матчах. Пока в лазарете находятся Дмитрий Буйницкий, Илья Шинкевич и Адам Альмквист.
Победить, нельзя проигрывать
Минское "Динамо" набирает ход, уступив в последних пяти встречах три матча: лидеру турнирной таблицы казанскому "Ак Барсу" (2:7), а также уфимскому "Салавату Юлаеву" ( 3:8) и магнитогорскому "Металлургу" (2:3). Сейчас "зубры" занимают шестое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ, набрав 45 очков за 38 игр. На счету "бело-синих" 17 проигрышей и 21 победа.
У сегодняшнего соперника - "Нефтехимика" - дела идут крайне плохо: все последние пять матчей проиграны. В Восточной конференции хоккеисты ожидаемо ютятся на последней 12-й позиции, набрав 20 очков в 39 играх (29 поражений и 10 побед). Хуже нижнекамского клуба в КХЛ играет только рижское "Динамо", которое набрало 17 пунктов за 38 встреч (33 неудачи и 5 викторий).
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Канадский нападающий не выходил на лед с 1 ноября и до сегодняшнего дня находился в списке травмированных.
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