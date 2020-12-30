ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Клинкхаммер может помочь "Динамо" в матче с "Нефтехимиком"

30.12.2020 11:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Один из лидеров минского "Динамо" форвард Роб Клинкхаммер покинул лазарет и может помочь своей команде сегодня в матче с одной из худших команд КХЛ, сообщает Sputnik.

© Photo : ХК "Динамо-Минск"
"Динамо-Минск" теряет и приобретает: чего ждать от хоккеистов в 2021 году

Согласно данным официального сайта КХЛ, Клинкхаммер числится в основном составе клуба. Минское "Динамо" сыграет в среду на домашней арене против нижнекамского "Нефтехимика". Начнется игра в 19:10.

Канадский нападающий не выходил на лед с 1 ноября и до сегодняшнего дня находился в списке травмированных. В текущем сезоне он записал на свой счет 15 баллов в 16 матчах. Пока в лазарете находятся Дмитрий Буйницкий, Илья Шинкевич и Адам Альмквист.

Победить, нельзя проигрывать

Минское "Динамо" набирает ход, уступив в последних пяти встречах три матча: лидеру турнирной таблицы казанскому "Ак Барсу" (2:7), а также уфимскому "Салавату Юлаеву" ( 3:8) и магнитогорскому "Металлургу" (2:3). Сейчас "зубры" занимают шестое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ, набрав 45 очков за 38 игр. На счету "бело-синих" 17 проигрышей и 21 победа.

У сегодняшнего соперника - "Нефтехимика" - дела идут крайне плохо: все последние пять матчей проиграны. В Восточной конференции хоккеисты ожидаемо ютятся на последней 12-й позиции, набрав 20 очков в 39 играх (29 поражений и 10 побед). Хуже нижнекамского клуба в КХЛ играет только рижское "Динамо", которое набрало 17 пунктов за 38 встреч (33 неудачи и 5 викторий). 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канадский нападающий не выходил на лед с 1 ноября и до сегодняшнего дня находился в списке травмированных.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Российская "молодежка" вышла в четвертьфинал ЧМ по хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика