Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Один из лидеров минского "Динамо" форвард Роб Клинкхаммер покинул лазарет и может помочь своей команде сегодня в матче с одной из худших команд КХЛ, сообщает Sputnik.

Согласно данным официального сайта КХЛ, Клинкхаммер числится в основном составе клуба. Минское "Динамо" сыграет в среду на домашней арене против нижнекамского "Нефтехимика". Начнется игра в 19:10.

Канадский нападающий не выходил на лед с 1 ноября и до сегодняшнего дня находился в списке травмированных. В текущем сезоне он записал на свой счет 15 баллов в 16 матчах. Пока в лазарете находятся Дмитрий Буйницкий, Илья Шинкевич и Адам Альмквист.

Победить, нельзя проигрывать

Минское "Динамо" набирает ход, уступив в последних пяти встречах три матча: лидеру турнирной таблицы казанскому "Ак Барсу" (2:7), а также уфимскому "Салавату Юлаеву" ( 3:8) и магнитогорскому "Металлургу" (2:3). Сейчас "зубры" занимают шестое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ, набрав 45 очков за 38 игр. На счету "бело-синих" 17 проигрышей и 21 победа.

У сегодняшнего соперника - "Нефтехимика" - дела идут крайне плохо: все последние пять матчей проиграны. В Восточной конференции хоккеисты ожидаемо ютятся на последней 12-й позиции, набрав 20 очков в 39 играх (29 поражений и 10 побед). Хуже нижнекамского клуба в КХЛ играет только рижское "Динамо", которое набрало 17 пунктов за 38 встреч (33 неудачи и 5 викторий).