Президентский указ о поддержке спорта будет действовать до 2025 года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Своим решением президент Беларуси Александр Лукашенко продлил действие указа №191 "Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта" от 15 апреля 2013 года на новый олимпийский цикл – до 2025 года, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Министерство спорта и туризма теперь наделяется функциями мониторинга размера заработанной платы спортсменов, использованием федерациями средств иностранной безвозмездной помощи и направлением компенсационных выплат международных спортивных организаций на проведение спортивных мероприятий.

Отныне клубы, которые получают поддержку, обязаны направлять спортсменов в национальные и сборные команды для участия спортмероприятиях.

Указ предусматривает распространение мер поддержки на Белорусскую спортивную федерацию глухих.

Напомним, ранее неоднократно происходило, чтобы футболисты под различными предлогами отказывались выступать за национальную сборную Беларуси. В ряде случаев их не отпускали клубы, ссылаясь на травмы игроков. Никакой ответственности за это никто не нес.