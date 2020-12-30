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Президентский указ о поддержке спорта будет действовать до 2025 года
30.12.2020 15:49 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек – Sputnik. Своим решением президент Беларуси Александр Лукашенко продлил действие указа №191 "Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта" от 15 апреля 2013 года на новый олимпийский цикл – до 2025 года, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Министерство спорта и туризма теперь наделяется функциями мониторинга размера заработанной платы спортсменов, использованием федерациями средств иностранной безвозмездной помощи и направлением компенсационных выплат международных спортивных организаций на проведение спортивных мероприятий.
Отныне клубы, которые получают поддержку, обязаны направлять спортсменов в национальные и сборные команды для участия спортмероприятиях.
Указ предусматривает распространение мер поддержки на Белорусскую спортивную федерацию глухих.
Напомним, ранее неоднократно происходило, чтобы футболисты под различными предлогами отказывались выступать за национальную сборную Беларуси. В ряде случаев их не отпускали клубы, ссылаясь на травмы игроков. Никакой ответственности за это никто не нес.
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Действие мер распространяется на Национальный олимпийский комитет (НОК), республиканские федерации (союзы, ассоциации) по видам спорта, включенным в программу...
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