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Президентский указ о поддержке спорта будет действовать до 2025 года

30.12.2020 15:49 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Своим решением президент Беларуси Александр Лукашенко продлил действие указа №191 "Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта" от 15 апреля 2013 года на новый олимпийский цикл – до 2025 года, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Министерство спорта и туризма теперь наделяется функциями мониторинга размера заработанной платы спортсменов, использованием федерациями средств иностранной безвозмездной помощи и направлением компенсационных выплат международных спортивных организаций на проведение спортивных мероприятий.

Отныне клубы, которые получают поддержку, обязаны направлять спортсменов в национальные и сборные команды для участия спортмероприятиях.

Указ предусматривает распространение мер поддержки на Белорусскую спортивную федерацию глухих.

Напомним, ранее неоднократно происходило, чтобы футболисты под различными предлогами отказывались выступать за национальную сборную Беларуси. В ряде случаев их не отпускали клубы, ссылаясь на травмы игроков. Никакой ответственности за это никто не нес.

 
Теги: Минск
 
 
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Действие мер распространяется на Национальный олимпийский комитет (НОК), республиканские федерации (союзы, ассоциации) по видам спорта, включенным в программу...
 
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