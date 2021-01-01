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Игрок "Ман Сити" стал лучшим по итогам года в чемпионате Англии

02.01.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 янв – Sputnik. Полузащитник "Манчестер Сити" бельгиец Кевин де Брюйне признан лучшим игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам 2020 года по версии аналитический портал WhoScored.

В среднем 29-летний хавбек отметился 3,7 ключевыми пасами за игру. Бельгиец регулярно становился автором опасных моментов для "горожан" - на его создание 26 острых эпизодов (лучший показатель в чемпионате).

В 2020-м году он забил восемь голов и отдал 15 результативных передач.

Де Брюйне выступает за "горожан" с 2015 года. Он дважды становился чемпионом Англии в составе "Ман Сити". В составе сборной Бельгии хавбек провел 75 матчей и забил 19 голов.

В текущем сезоне "Сити" занимает восьмое место в чемпионате Англии после 14 туров.

 

 
Теги: Минск
 
 
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29-летний бельгийский полузащитник в прошлом году продемонстрировал лучший показатель по созданию острых моментов.
 
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