Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 янв – Sputnik. Полузащитник "Манчестер Сити" бельгиец Кевин де Брюйне признан лучшим игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам 2020 года по версии аналитический портал WhoScored .

В среднем 29-летний хавбек отметился 3,7 ключевыми пасами за игру. Бельгиец регулярно становился автором опасных моментов для "горожан" - на его создание 26 острых эпизодов (лучший показатель в чемпионате).

В 2020-м году он забил восемь голов и отдал 15 результативных передач.

Де Брюйне выступает за "горожан" с 2015 года. Он дважды становился чемпионом Англии в составе "Ман Сити". В составе сборной Бельгии хавбек провел 75 матчей и забил 19 голов.

В текущем сезоне "Сити" занимает восьмое место в чемпионате Англии после 14 туров.