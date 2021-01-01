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Токио намерен провести Олимпиаду в этом году - во что бы то ни стало

02.01.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 янв - Sputnik. Япония намерена провести Олимпийские игры 23 июля, а 24 августа состоится Паралимпиада.

© REUTERS / ISSEI KATO
СМИ озвучили расходы на проведение Олимпиады в Токио

В последние дни в Японии резко возросло количество случаев заражения: в Токио впервые ежедневно регистрируется более 1000 случаев подтвержденных случаев COVID. Но премьер-министр Ёсихидэ Суга сказал, что “игры пройдут этим летом” и будут “безопасными и надежными”.

Из-за того, что организаторам игр придется предпринять дополнительные меры безопасности из-за COVID, стоимость Олимпиады вырастет. Эти игры могут стать самой дорогой летними играми в истории.

Опрос национальной телекомпании NHK показал, что большая часть населения Японии выступает против проведения Игр в 2021 году, голосуя за дальнейшую отсрочку или полную отмену мероприятия. Однако премьер считает, что игры могут послужить “символом глобальной солидарности”.

 
Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр Японии заявил, что отложенные Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года в Токио состоятся этим летом.
 
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