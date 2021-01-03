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"Беларусь 5"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею Сборная России сыграет с канадцами, а финны встретятся с американцами. На молодежном чемпионате мира по хоккею, который продолжается в Эдмонтоне, определились...

Сборная России сыграет с канадцами, а финны встретятся с американцами. На молодежном чемпионате мира по хоккею, который продолжается в Эдмонтоне, определились полуфиналисты. Россияне в четвертьфинале со счетом 2:1 переиграли команду Германии. А канадцы выиграли у чехов 3:0. Сборная Финляндии не без труда одолела шведов 3:2, сумев отыграться со счета 0:2 после первого периода. Команда США была сильнее словаков 5:2.