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Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею

03.01.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Сборная России сыграет с канадцами, а финны встретятся с американцами. На молодежном чемпионате мира по хоккею, который продолжается в Эдмонтоне, определились полуфиналисты. Россияне в четвертьфинале со счетом 2:1 переиграли команду Германии. А канадцы выиграли у чехов 3:0. Сборная Финляндии не без труда одолела шведов 3:2, сумев отыграться со счета 0:2 после первого периода. Команда США была сильнее словаков 5:2. Полуфинальные поединки пройдут во вторник рано утром по белорусскому времени. "Беларусь 5" покажет оба матча в прямом эфире. 

 
 
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Сборная России сыграет с канадцами, а финны встретятся с американцами. На молодежном чемпионате мира по хоккею, который продолжается в Эдмонтоне, определились...
 
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