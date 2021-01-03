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"Динамо-Минск" принимает "Авангард"

03.01.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Первый матч в новом году. "Динамо" в регулярном розыгрыше КХЛ на "Минск-Арене" принимает грозный "Авангард". "Ястребы" идут вторыми на Востоке, за нашими "зубрами"  седьмая позиция Западной конференции. В нынешнем розыгрыше клубы уже встречались дважды, и пока в основное время белорусы не проигрывали. Уступив дома в серии буллитов, бело-голубые взяли реванш в Омске. На чьей стороне удача будет сегодня, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Начало в 17:10. 
 
Теги: Минск
 
 
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Первый матч в новом году. "Динамо" в регулярном розыгрыше КХЛ на "Минск-Арене" принимает грозный "Авангард". "Ястребы" идут вторыми на Востоке, за нашими "зубрами" ...
 
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