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Экипаж "КАМАЗа" выиграл первый этап на "Дакаре"

03.01.2021 18:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 янв – Sputnik. Грузовик со стартовым номером "507" преодолел участок в 277 километров за 3 часа 17 минут и 50 секунд. 

© Photo : МАЗ-СПОРТавто
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Вторым финишировал Алес Лапраис из команды Instaforex Loprais Praga на грузовике Tatra. Время отставания от победителя - 7 минут и 56 секунд. Третьим к финишу пришел еще один экипаж "КАМАЗа" под управлением Антона Шибалова, который отстал от лидера на 8 минут и 7 секунд.

Белорусский пилот Сергей Вязович, который накануне стал лучшим в прологе ралли-марафона "Дакар", пришел к финишу четвертым. Его отставание от лидера составило чуть больше 10 минут.

43-й в истории ралли-марафон "Дакар" стартовал сегодня, 3 января, в Саудовской Аравии. В зачете внедорожников лидерство захватил Карлос Сайнс-старший, который преодолел первый этап за 3 часа, 5 минут и 56 секунд. Лидерство в зачете мотовездеходов неожиданно захватила Кристина Гутьеррес.

Напомним, основные гонки "Дакара-2021" продлятся по 15 января. На ралли повлияла пандемия COVID-19. Из-за этого все гонки пойдут на территории Саудовской Аравии, хотя изначально маршрут должен был включить в себя две или три страны.

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Теги: Минск
 
 
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Первый этап "Дакара-2021" выиграл представитель команды "КАМАЗ-мастер" из Набережных Челнов под управлением Дмитрия Сотникова.
 
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