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Минское "Динамо" победило "Авангард" в первом матче 2021-го года
03.01.2021 19:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв – Sputnik. Минское "Динамо" победило "Авангард" в первом поединке 2021-го года в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
© Sputnik / Михаил Мокрушин
"Зубры" традиционно пощекотали нервы болельщикам: во время поединка самые эмоциональные из них наверняка не раз хватались за сердце. Счет в начале второго периода открыли гости, отличился Каски. "Динамо" удалось быстро сравнять усилиями Спунера, но "Авангард" так же быстро вернул преимущество.
А вот третий период превратился в хоккейный триллер: "зубры" всего за две минуты вышли вперед, но тут же снова пропустили. Затем Демков сделал счет 4:3 в пользу "Динамо", но за пять минут до сирены "Авангард" снова отыгрался… В итоге 60 минут командам не хватило и игра перешла в овертайм.
Всего через две минуты после возобновления игры "зубры" получили большинство. Почти сразу же Шейн Принс удачно подставил клюшку на "пятаке" и принес "Динамо" первую победу в 2021-м году.
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На домашней арене "зубры" оказались чуть удачливее и сильнее соперников, поединок завершился со счетом 5:4 в пользу "Динамо".
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