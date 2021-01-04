Источник материала: Sputnik Беларусь

Как напоминает колумнист Sputnik Руслан Васильев, "зубры" вырвали у "ястребов" очень важную викторию в овертайме (5:4) , которая позволила подопечным канадского наставника Крэйга Вудкрофта укрепить свое положение в борьбе за путевку в плей-офф.

Динамовцы опять взлетели на пятое место в Западной конференции, нивелировав тем самым чрезвычайно досадное фиаско от "Нефтехимика", коим завершили 2020 год. Но, пожалуй, самое примечательное заключается даже не в отрадности виктории, а в том хоккее, что продемонстрировали "зубры". Опять вернулись высокие скорости, а вместе с ними и агрессивность в атаке, что и позволило сорвать очередной джек-пот в овертайме.

Вудкрофтцам покорилась и капризная фортуна, которая опять большую часть матча предпочитала вставлять палки в динамовские колеса. Тем ценнее набранные два очка, и тем интереснее ожидать следующего матча "зубров". Во вторник они принимают на льду "Минск-Арены" питерский СКА: тоже вторую команду конференции, но теперь уже "родного" Запада.

За такие матчи можно простить многое!

Конечно, если быть до конца честным, то недостатков в игре вудкрофтцев с избытком хватило и на сей раз. Если просмотреть записи в моем журналистском блокноте, то многие из них критичны и даже остро критичны, к чему еще обязательно вернусь. Но вот что главное: записи обрываются где-то на экваторе матча.

Хоккейный сюжет так захватил своей интригой, что я решил плюнуть на профессиональную "бюрократию". Классный детектив не терпит отвлечений. Пусть даже его события развиваются на хоккейной площадке. А вот интервью мистера Крэйга, которое он дал перед дуэлью с "Авангардом", постоянно приходило на ум своими актуальными цитатами. Хотя бы по такому пассажу:

"С "Авангардом" надо вновь показать нашу скорость и желание побеждать. Это должно помочь. Также нам нужно хорошо распоряжаться шайбой, чувствовать ее на своей клюшке. Потому что шайба -- наш друг, а не враг. Нужно больше держать ее под контролем и принимать правильные решения, а не действовать так, как будто это горячая картошка", - рассуждал Вудкрофт.

И, знаете, получилось! О чем свидетельствуют все результативные акции "зубров". Вспомните, как Спунер отменно подготовил свой бросок в дальний угол. Или действия Соловьева, записавшего на свой счет две результативные передачи. Отличный бросок от синей линии, позволивший Принсу переправить шайбу в сетку ворот "ястребов", и еще замечательный пас из своей зоны, организовавший мгновенную контратаку.

Кстати, в этом втором эпизоде Илья явил и недюжинное мужество. Несколькими секундами ранее он принял на себя шайбу, пережив болевой шок. Однако, не потерял концентрацию, и отдал, возможно, самый эффектный и эффективный пас во всем матче.

Впрочем, то, как Мосалев продолжил динамовский выпад – выложил с правого фланга шайбу на клюшку Горбунову, в одиночестве находившемуся напротив ворот - тоже восхитило. Как и бросок "лопатой" Демкова, и, наконец, четко разыгранная "зубрами" комбинация в единственном за весь матч большинстве, что случилось уже в овертайме.

В общем, шайба стала другом, а не горячей картошкой, которую все перекидывают из рук в руки, желая поскорее избавиться. И еще одна цитата из предматчевого интервью Вудкрофта:

"Надо всегда продолжать развиваться. Не волноваться по поводу прошлого, не сильно думать о будущем, а просто жить настоящим", - говорил он.

Исполнилось! Хотя эта задача очень непроста в своем решении. О чем писал и болельщик Джонатан Свифт: "Лишь очень немногие живут сегодняшним днем, большинство готовится жить позднее". Как вы понимаете, в профессиональном спорте такое транжирство временем и возможностями недопустимо.

Развитие не на словах, а на деле

"Динамо" действительно развивается в текущем сезоне, и происходит это не на словах, а на деле. Вернемся опять-таки к персоналии Соловьева. Признаться, хоккей Ильи после целого ряда отличных октябрьских матчей начал тускнеть и скукоживаться на позитивные впечатления, что привело в декабре к форменному кризису. Молодой защитник частенько не попадал в основной состав. А, когда возвращался, то играл столь нервно и неубедительно, что никто не удивлялся его очередной посадке в запас.

Но после новогодних праздников удалось увидеть прежнего Илью. Ведь мало того, что Соловьев принял участие в двух динамовских голевых удачах, так он и при исполнении прямых обязанностей оказался безупречен. В моем блокноте нет хулы в его адрес. И это большая надежда!

Кстати, в этой связи сразу о сожалениях, которые вызвал отъезд за океан еще одного "зубра" -- Лодня. Кто-то, конечно, скажет, что есть более веские причины для расстройств. Дескать, Иван забросил всего одну шайбу и отдал только шесть голевых передач. Формально все так и есть. Но если мыслить диалектически, то полнейшая глупость.

Во-первых, Лодня был очень хорош своей скоростью и самоотверженностью в нескольких сочетаниях, особенно с Шаранговичем и Принсом. Во-вторых, я убежден, что вскоре Иван бы вырвался из заколдованного круга неудач в чужой зоне. Поэтому призываю как динамовцев, так и тренеров сборной страны не терять его из вида.

Позитив и негатив

Кстати, разумеется, необходимо оценить и дебют трех форвардов-новичков. Мосалев в порядке, о чем сказал его пас на Горбунова. Митчелл тоже малый не промах. Правда, бросил Зак по воротам "ястребов" всего один раз, зато дважды ассистировал партнерам, неплохо показав себя и на вбрасываниях, что в декабре являлось ахиллесовой пятой "зубров". По-настоящему помочь динамовцам он может и должен.

Что же касается Варфоломеева, то этот российский легионер комплиментов пока не заслужил, хотя в анекдотическом смысле именно он быстрее других новичков стал "своим в доску". Как раз грубейшая ошибка Павла и позволила гостям открыть счет.

Варфоломеев нарезал конькобежные круги в чужой зоне, никак не принимая решения, что делать с шайбой. Когда нападающий таки с ней расстался, то обрезал всех партнеров на синей линии. Увы, но это типичная оказия для "зубров"… Реагируя на конфуз, Вудкрофт надолго оставил Павла без игровых смен, но затем в педагогических целях вернул ему доверие. Авансом, который надо оправдывать.

Но если бы только Варфоломеев помог "ястребам"! Вторая гостевая шайба оказалась не менее подарочной. Опять все началось с бездарной (иначе не скажешь!) игры хозяев в чужой зоне. А ведь изначально момент являлся позитивным для "зубров".

Они перехватили усилиями Менелла шайбу и понеслись в атаку, имея в ней численное превосходство. Благо все тот же Менелл поддержал наступление в варианте "кто не рискует, тот не пьет шампанское". Но Алистров, но его поперечная передача… Это какой-то ужас.

Как и третий гол "Авангарда". Фурху все-таки надо запомнить, что когда на льду защитник Знахаренко, то и голкипер, должен играть проще простого, безо всякого мудрствования. Можно прижать шайбу ко льду – прижимай! Но чех решил продолжить игру, отдав шайбу партнеру. Тот, как водится за Дмитрием, совершил технический брак, что и вывело из себя фортуну. Невероятный рикошет вкупе с невнимательностью Фурха – и вынимай.

А Воронин? При всем уважении к Кириллу, такими голевыми шансами, как бросок без помех в упор, разбрасываться нельзя. Да и когда вас выводят один на один с голкипером, надо уметь обработать шайбу.

Однако, однако, однако! Вы понимаете, насколько хорошо было "Динамо", если даже при таких оказиях сумело одолеть "Авангард" -- вторую команду Востока?!