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Рубрика "Матчбол" об игровых видах спорта, которые всегда в центре внимания любителей
04.01.2021 18:43 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTФутбол и хоккей всегда в центре внимания любителей белорусского спорта. Об игровых видах мы, безусловно, расскажем в сегодняшнем выпуске рубрики "Матчбол".
И не можем обойти вниманием успехи команды "МАЗ-СПОРТавто" на самом знаменитом на планете ралли-рейде "Дакар". Все новости у Андрея Козлова (видео).
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Футбол и хоккей всегда в центре внимания любителей белорусского спорта. Об игровых видах мы, безусловно, расскажем в сегодняшнем выпуске рубрики "Матчбол". И не...
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