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Рубрика "Матчбол" об игровых видах спорта, которые всегда в центре внимания любителей

04.01.2021 18:43 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Футбол и хоккей всегда в центре внимания любителей белорусского спорта. Об игровых видах мы, безусловно, расскажем в сегодняшнем выпуске рубрики "Матчбол". 

И не можем обойти вниманием успехи команды "МАЗ-СПОРТавто" на самом знаменитом на планете ралли-рейде "Дакар". Все новости у Андрея Козлова (видео)

 
 
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Футбол и хоккей всегда в центре внимания любителей белорусского спорта. Об игровых видах мы, безусловно, расскажем в сегодняшнем выпуске рубрики "Матчбол".  И не...
 
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