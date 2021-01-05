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Дмитрий Бага ушел из БАТЭ
05.01.2021 17:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Полузащитник сборной Беларуси по футболу Дмитрий Бага покинул борисовский БАТЭ, сообщили в пресс-службе "желто-синих".
© Sputnik / Виктор Толочко
"ФК БАТЭ благодарит Дмитрия Багу за пронесенную через годы верность клубу, помощь в решении многочисленных задач - и желает ему удачи в дальнейшей карьере!" – сообщили в клубе.
31-летний хавбек почти всю карьеру провел в Борисове, сыграв 307 матчей во всех турнирах (это пятый показатель в истории клуба), в которых он забил 31 гол и отдал 27 результативных передач.
Вместе с БАТЭ Бага девять раз становился чемпионом Беларуси, пять раз выигрывал Кубок страны, дважды – Суперкубок.
Напомним, ранее из БАТЭ ушли защитник Егор Филипенко и полузащитник Игорь Стасевич. Кроме того, команду покинул главный тренер Кирилл Альшевский – он перешел в брестский "Рух". Его место
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С начала нового года стан борисовчан покинули три игрока, среди которых Егор Филипенко и Игорь Стасевич.
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