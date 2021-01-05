Белорусские гандболисты дома выиграли первый матч отбора на ЧЕ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Белорусские гандболисты в Минске обыграли команду Норвегии в первом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года, сообщает Sputnik.

Белорусские спортсмены в начале встречи немного уступали соперникам, но потом завладели инициативой и смогли закончить первый тайм в свою пользу 17:10. После перерыва хозяева продолжили атаковать и одержали уверенную победу – 33:25.

Главный тренер сборной Беларуси по гандболу Юрий Шевцов сообщил в послематчевом интервью, что доволен результатом. "Нельзя говорить, что ребята волновались, но первые 15 минут для нас прошли тяжело, а потом парни смогли найти свой ритм. У нас еще много работы впереди, главное, мы смогли завоевать два очка", – сказал он

В отборочном турнире принимают участие 32 сборные, разбитые на восемь квартетов. На Евро-2022 попадут команды, занявшие в своих группах первое и второе места, а также четыре лучших из числа оставшихся на третьих строчках.

Венгрия и Словакия (страны-хозяйки) уже обеспечили себе участие в континентальном форуме, как финалисты предыдущего турнира – Испания и Хорватия.

Следующую встречу белорусы проведут в гостях – в Норвегии 8 января, а после отправятся в Египет, где сыграют на чемпионате мира. В группе Н на ЧМ их соперниками 14 января станут сборные России, Кореи (16 января) и Словении (18 января). За медали мирового форума продолжат бороться три победителя из каждой группы.