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Белорусские гандболисты дома выиграли первый матч отбора на ЧЕ
05.01.2021 19:09 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Белорусские гандболисты в Минске обыграли команду Норвегии в первом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Белорусские спортсмены в начале встречи немного уступали соперникам, но потом завладели инициативой и смогли закончить первый тайм в свою пользу 17:10. После перерыва хозяева продолжили атаковать и одержали уверенную победу – 33:25.
Главный тренер сборной Беларуси по гандболу Юрий Шевцов сообщил в послематчевом интервью, что доволен результатом. "Нельзя говорить, что ребята волновались, но первые 15 минут для нас прошли тяжело, а потом парни смогли найти свой ритм. У нас еще много работы впереди, главное, мы смогли завоевать два очка", – сказал он
В отборочном турнире принимают участие 32 сборные, разбитые на восемь квартетов. На Евро-2022 попадут команды, занявшие в своих группах первое и второе места, а также четыре лучших из числа оставшихся на третьих строчках.
Венгрия и Словакия (страны-хозяйки) уже обеспечили себе участие в континентальном форуме, как финалисты предыдущего турнира – Испания и Хорватия.
Следующую встречу белорусы проведут в гостях – в Норвегии 8 января, а после отправятся в Египет, где сыграют на чемпионате мира. В группе Н на ЧМ их соперниками 14 января станут сборные России, Кореи (16 января) и Словении (18 января). За медали мирового форума продолжат бороться три победителя из каждой группы.
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Подопечные Юрия Шевцова активно начали встречу, часто атаковали и смогли вырвать победу у норвежцев.
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