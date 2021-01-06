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Д. Бага подписал контракт с латвийским ФК "Лиепая"
06.01.2021 22:49 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTОфициальная новость: экс-полузащитник борисовского БАТЭ Дмитрий Бага подписал контракт с клубом "Лиепая" из чемпионата Латвии. Именно этой командой, ставшей пятой в прошлом сезоне, руководит белорусский тренер Дмитрий Молош. Почти всю карьеру Бага провел в БАТЭ, также белорус выступал за израильский "Хапоэль" из Хайфы и греческий "Атромитос".
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Официальная новость: экс-полузащитник борисовского БАТЭ Дмитрий Бага подписал контракт с клубом "Лиепая" из чемпионата Латвии. Именно этой командой, ставшей пятой...
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