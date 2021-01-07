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Дания отказывается от участия в Чемпионате мира по хоккею в Минске

07.01.2021 17:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 янв – Sputnik. Дания и еще четыре скандинавских государства могут не приехать на хоккейный Чемпионат в Минск. Такое заявление главы Союза по хоккею с шайбой Дании Ульрика Ларсена размещено на сайте датского телеканала dr.dk.

Спортивный чиновник рассказал, что игроки сборной Дании уже высказывались с критикой площадки для ЧМ-2021. И теперь все ждут скорейших разъяснений от IIHK (Международной федерации хоккея с шайбой).

© Sputnik / Михаил Фомичев
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Ульрик Ларсен заявил, что встречался с представителями федераций соседних стран и убежден, что все североевропейские страны разделяют позицию Дании в отношении проведения ЧМ в Минске.

"Будет сложно, если только одной Дании придется отказаться от ЧМ. Но я уверен, что у четырех северных стран очень похожие взгляды на происходящее вокруг чемпионата в Минске. И тогда ИИХФ будет сложнее остаться в стороне и не заметить происходящего", сказал Ульрик Ларсен.

Также глава датского хоккея рассказал, что альтернативной площадкой могла бы стать Россия, но 17 декабря спортивный арбитраж вынес приговор российским спортсменам после крупного допингового скандала.

Накануне, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что Ближайшее заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF) намечено на 25-26 января. Именно тогда будет решаться организация ЧМ-2021. Напомним, первое вбрасывание на льду запланировано на 21 мая 2021 года.

 
Теги: Минск
 
 
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