|
Двумя спринтерскими гонками сегодня в Оберхофе стартует пятый этап Кубка мира по биатлону
08.01.2021 12:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Первыми на дистанцию в 7 с половиной километров отправятся женщины. У белорусок поборются за награды Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины. Прямая трансляция начнется на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первыми на дистанцию в 7 с половиной километров отправятся женщины. У белорусок поборются за награды Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины. Прямая...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)