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Кубица выступит в 24-часовой гонке в Дайтоне
08.01.2021 13:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 янв – Sputnik. Польский гонщик Роберт Кубица выступит в суточной гонке "24 часа Дайтоны", об этом сообщила команда "Формулы-1" Alfa Romeo.
Кубица является резервным пилотом Alfa Romeo, а польская нефтяная компания Orlen - титульным спонсором "конюшни". Команда разрешила поляку выступить в суточной гонке.
"Наш резервный пилот Роберт Кубица выступит в одной из самых престижных гонок мирового автоспорта", - говорится в сообщении команды.
Известно, что поляк будет защищать цвета команды High Class Racing, она выступает в классе LMP2. Напарниками поляка будут Фердинанд Габсбург, Адерс Фьордбак и Деннис Андерсен.
Гонка пройдет 30-31 января. Для Кубицы – это первое в карьере выступление в суточной гонке.
Престижная заокеанская гонка "24 часа Дайтоны" проводится с 1962 года на комбинированной дорожной трассе, включающей часть трека NASCAR. Суточный заезд является одним из главных автоспортивных событий в США.
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Для поляка – это первое в карьере участие в суточной гонке, заезд в Дайтоне состоится в последние дни января.
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