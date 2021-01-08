Кубица выступит в 24-часовой гонке в Дайтоне

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 янв – Sputnik. Польский гонщик Роберт Кубица выступит в суточной гонке "24 часа Дайтоны", об этом сообщила команда "Формулы-1" Alfa Romeo.

Кубица является резервным пилотом Alfa Romeo, а польская нефтяная компания Orlen - титульным спонсором "конюшни". Команда разрешила поляку выступить в суточной гонке.

"Наш резервный пилот Роберт Кубица выступит в одной из самых престижных гонок мирового автоспорта", - говорится в сообщении команды.

Известно, что поляк будет защищать цвета команды High Class Racing, она выступает в классе LMP2. Напарниками поляка будут Фердинанд Габсбург, Адерс Фьордбак и Деннис Андерсен.

Гонка пройдет 30-31 января. Для Кубицы – это первое в карьере выступление в суточной гонке.

Престижная заокеанская гонка "24 часа Дайтоны" проводится с 1962 года на комбинированной дорожной трассе, включающей часть трека NASCAR. Суточный заезд является одним из главных автоспортивных событий в США.

Читайте также: